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Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО

Источник:
Sibnet.ru
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Пилоты российского самолета A320 с пассажирами на борту заметили непознанные предметы в небе.

Инцидент произошел 26 июля с летевшим из Минеральных Вод в Москву рейсом AFL1311, пишет телеграм-канал Aviainicdent. НЛО наблюдались при подлете к Москве, на расстоянии примерно 67 километров от аэродрома.

Экипаж доложил о наблюдении двух шаров разного цвета с подвесами на высоте примерно 1,5 тысячи метров. При этом разрешенная высота полетов любых зондов и беспилотников в этой зоне составляет всего 270 метров.

Отмечается, что произошедшее никак не повлияло на осуществление рейса, самолет благополучно приземлился в Шереметьево.

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Топ комментариев

nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

Nik3316

обсуждения с подходящими странами...и покажет Москве, что шансов нет...ахахахахаха ох Зеля зеля... "Ну...