Пилоты российского самолета заметили в небе НЛО

Пилоты российского самолета A320 с пассажирами на борту заметили непознанные предметы в небе.

Инцидент произошел 26 июля с летевшим из Минеральных Вод в Москву рейсом AFL1311, пишет телеграм-канал Aviainicdent. НЛО наблюдались при подлете к Москве, на расстоянии примерно 67 километров от аэродрома.

Экипаж доложил о наблюдении двух шаров разного цвета с подвесами на высоте примерно 1,5 тысячи метров. При этом разрешенная высота полетов любых зондов и беспилотников в этой зоне составляет всего 270 метров.

Отмечается, что произошедшее никак не повлияло на осуществление рейса, самолет благополучно приземлился в Шереметьево.