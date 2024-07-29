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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия прорвала первую линию укреплений Славянск-Краматорск

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская армия полностью утратила контроль над первой линией укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Подразделения ВС России в настоящее время продвигаются вперед по всей линии, уточнил Алаудинов в эфире Первого канала. По его словам, это открывает возможности для развития наступления.

«Первая линия укрепрайона полностью для них утеряна, и сегодня наши войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно», — пояснил Алаудинов.

По оценке экспертов, успехи российской армии связаны с неудачами ВСУ на харьковском направлении — Киеву необходимо было перенаправить резервы для противостояния с группировкой «Север».

Падение линии укреплений создает предпосылки для дальнейшего наступления в направлении Краматорска и Славянска. В случае успеха ВС России начнут полностью контролировать территорию Донецкой и Луганской народных республик.

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Тема: Военная операция на Украине
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