России предложили перейти на расчеты в криптовалютах

Сальвадор предложил использовать биткоин для расчетов с Россией в торговых операциях, сообщил первый секретарь посольства в Никарагуа Александр Илюхин, курирующий отделение в Сальвадоре.

«У нас возникают сложности с расчетами, потому что официальная валюта в Сальвадоре — доллар США. Как альтернативу Сальвадор предлагает использовать криптовалюту в торговых операциях», — цитирует дипломата «Известия».

Биткоин является официальным платежным средством в этой латиноамериканской стране, в то время как в России расчеты в криптовалютах пока законодательно не урегулированы. Илюхин уточнил, что товарооборот между Россией и Сальвадором демонстрирует рост.

«В 2018 году он был на уровне 4-6 миллиона долларов, к 2019-му вырос примерно до 8 миллионов. Несмотря на пандемию, в 2020-м он уже представлял порядка 20-22 миллионов. До начала СВО он уже дорос почти до 100 миллионов долларов», — отметил секретарь.

Дипломат добавил, что для международной торговли было бы идеально создать в Сальвадоре банк, который бы мог производить транзакции в различных валютах — юане, индийской рупии, российском рубле.