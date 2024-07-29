Су-35С сбил украинский МиГ-29 ВСУ с рекордного расстояния

Российский истребитель Су-35С сбил МиГ-29 Вооруженных сил Украины с рекордного расстояния в 213 километров.

«Никто в мире такого повторить не может», — пишет телеграм-канал «Воевода вещает», уточняя при этом, что поражение украинского истребителя подтверждено средствами объективного контроля.

МиГ-29 сбит с помощью ракеты Р-37М типа «воздух — воздух», дальность которой составляет 300 километров. При этом до этого в ходе СВО украинские истребители не сбивались с расстояния более 200 километров.

Минобороны России ранее также сообщило, что за неделю российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских самолета МиГ-29. Помимо них были сбиты 305 беспилотников.