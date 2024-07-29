НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Су-35С сбил украинский МиГ-29 ВСУ с рекордного расстояния

Источник:
Sibnet.ru
504 1

Российский истребитель Су-35С сбил МиГ-29 Вооруженных сил Украины с рекордного расстояния в 213 километров.

«Никто в мире такого повторить не может», — пишет телеграм-канал «Воевода вещает», уточняя при этом, что поражение украинского истребителя подтверждено средствами объективного контроля.

МиГ-29 сбит с помощью ракеты Р-37М типа «воздух — воздух», дальность которой составляет 300 километров. При этом до этого в ходе СВО украинские истребители не сбивались с расстояния более 200 километров.

Минобороны России ранее также сообщило, что за неделю российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских самолета МиГ-29. Помимо них были сбиты 305 беспилотников.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Россия прорвала первую линию укреплений Славянск-Краматорск
Зеленский обсудит с Западом территориальную целостность Украины
Российские войска уничтожили застрявший Abrams
Frankfurter Rundschau рассказала о российском «чудо‑оружии»
смотреть все
Оборона #Конфликты #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесли
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Полицейский занялся сексом с пьяной стажеркой на улице
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия прорвала первую линию укреплений Славянск-Краматорск
Британия уступила России место в топ-10 промышленных стран
России предложили перейти на расчеты в криптовалютах
Су-35С сбил украинский МиГ-29 ВСУ с рекордного расстояния
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Группировка ВСУ угодила в российский «котел»
41
«Искандеры» уничтожили цеха танкового завода в Харькове. ВИДЕО
34
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
33
Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России
32
Welt сообщил об ежедневном наступлении россиян на фронте