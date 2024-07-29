Титановое сердце впервые пересадили человеку

Ученые из Техасского института сердца выполнили трансплантацию человеку полностью механического сердца из титана на магнитной подвеске.

Титановое сердце представляет собой двухкамерный роторный насос, обладающий единственной движущейся деталью. Титановый насос отличается способностью точно воспроизводить функции обоих желудочков сердца, пишет The Texas Heart Institute.

Устройство способно обеспечивать объем кровотока в 12 литров в минуту, что достаточно для того, чтобы позволить здоровому взрослому мужчине вести активный образ жизни, включая занятия спортом.

При этом подчеркивается, что временное использование механического органа предусмотрено до момента, когда пациенту будет выполнена трансплантация биологического сердца от донора. Его ожидание может занимать продолжительное время.

Разработчики отмечают, что титановое сердце — «мост» к трансплантации для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью. В ближайшее время планируется выполнить экспериментальную пересадку еще четырем добровольцам.