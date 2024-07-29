Британия уступила России место в топ-10 промышленных стран

Великобритания впервые выбыла из десятки стран, лидирующих по уровню промышленного производства, следует из данных организации Make UK.
В рейтинге Британия опустилась с 8-го на 12-е место в рейтинге, ее обошли Россия и Мексика, которые заняли восьмое и седьмое места соответственно, пишет The Times. Лидирующие места по производству сохранили Китай и США.
Падение Британии в списке самых промышленно развитых стран эксперты объяснили тем, что в России произошел резкий рост оборонного производства, а Мексика выиграла от роста инвестиций со стороны Китая.
В 2023 году производственный сектор Великобритании обеспечил экономику страны товарами на общую сумму 278 миллиардов евро. Отмечается, что стране необходима долгосрочная промышленная стратегия для поддержки отрасли.
Промышленное производство в России выросло на 4,4% в первом полугодии 2024 года, следует из данных Росстата. Промышленное производство показывает непрерывную позитивную динамику с марта 2023 года.