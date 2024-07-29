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Британия уступила России место в топ-10 промышленных стран

Источник:
Sibnet.ru
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Великобритания впервые выбыла из десятки стран, лидирующих по уровню промышленного производства, следует из данных организации Make UK.

В рейтинге Британия опустилась с 8-го на 12-е место в рейтинге, ее обошли Россия и Мексика, которые заняли восьмое и седьмое места соответственно, пишет The Times. Лидирующие места по производству сохранили Китай и США.

Падение Британии в списке самых промышленно развитых стран эксперты объяснили тем, что в России произошел резкий рост оборонного производства, а Мексика выиграла от роста инвестиций со стороны Китая.

В 2023 году производственный сектор Великобритании обеспечил экономику страны товарами на общую сумму 278 миллиардов евро. Отмечается, что стране необходима долгосрочная промышленная стратегия для поддержки отрасли.

Промышленное производство в России выросло на 4,4% в первом полугодии 2024 года, следует из данных Росстата. Промышленное производство показывает непрерывную позитивную динамику с марта 2023 года.

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Экономика #Промзона
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nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

Nik3316

обсуждения с подходящими странами...и покажет Москве, что шансов нет...ахахахахаха ох Зеля зеля... "Ну...