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Объявлена дата получения фигуристами США золота пекинской Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная США по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине
Фото: © Ассоциация фигурного катания США

Церемония вручения медалей командного турнира по фигурному катанию Олимпиады в Пекине состоится 7 августа, сообщил на брифинге представитель МОК Марк Адамс.

«Это не новое вручение медалей. Это просто вручение медалей, так как они не были вручены на Играх в свое время. Это важное уточнение. Мы хотели, чтобы этот вопрос решился как можно скорее», – заявил Адамс на брифинге.

Он отметил, что пока не знает, кто именно из спортсменов приедет на награждение в Парке чемпионов.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине выиграла сборная России, но награждение не состоялось из-за допингового дела Камилы Валиевой.

Международный союз конькобежцев (ISU) после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Валиеву присудил золото американцам, серебро — канадцам, а россиянам — бронзу. На бронзу также претендуют канадцы.

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