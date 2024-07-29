Объявлена дата получения фигуристами США золота пекинской Олимпиады

Церемония вручения медалей командного турнира по фигурному катанию Олимпиады в Пекине состоится 7 августа, сообщил на брифинге представитель МОК Марк Адамс.

«Это не новое вручение медалей. Это просто вручение медалей, так как они не были вручены на Играх в свое время. Это важное уточнение. Мы хотели, чтобы этот вопрос решился как можно скорее», – заявил Адамс на брифинге.

Он отметил, что пока не знает, кто именно из спортсменов приедет на награждение в Парке чемпионов.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине выиграла сборная России, но награждение не состоялось из-за допингового дела Камилы Валиевой.

Международный союз конькобежцев (ISU) после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Валиеву присудил золото американцам, серебро — канадцам, а россиянам — бронзу. На бронзу также претендуют канадцы.