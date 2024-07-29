Маск обвинил Харрис в планах устроить холокост человечеству

Философия вице-президента США Камалы Харрис подразумевает вымирание всего человечества, считает американский предприниматель Илон Маск.

«Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества», — написал Маск в соцсети в X.

Так миллиардер прокомментировал заявление Харрис, сделанное в сентябре 2023 года. Вице-президент сказала, что молодое поколение испытывает беспокойство в связи с климатическими изменениями, и эта тревога заставляет их отказываться от планов завести детей.

«Это страх перед будущим, перед неизвестностью, это вопрос о том, есть ли смысл думать о том, чтобы завести детей или приобрести дом», — сказала тогда Харрис.

На видео с заявлением Харрис 2023 года обратил внимание сначала бывший президент США Дональд Трамп. Он написал в соцсети X, что она «предлагает молодым людям не иметь детей из-за изменения климата».