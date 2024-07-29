НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Обнаружены новые последствия глобального потепления

Источник:
Sibnet.ru
460 1

Новое последствие глобального потепления обнаружили китайские исследователи и специалисты Метеобюро Великобритании. Оказывается, что антропогенные выбросы парниковых газов усилили изменчивость осадков на 75% земной суши.

Изменчивость осадков характеризуется неравномерным распределением дождя по времени и количеству, что приводит к более сильным засухам, экстремальным осадкам и наводнениям, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом 100 лет.

Согласно данным, ежедневная изменчивость осадков увеличивалась на 1,2% за десятилетие в глобальном масштабе, причем тенденция стала более выраженной после 1950 года. Изменчивость осадков увеличилась в Европе, Австралии и восточной части Северной Америки.

Это означает, что годовая норма осадков в некоторых местах теперь выпадает за более короткий период, а длительные засушливые периоды чередуются с проливными ливнями. При этом в некоторых регионах долгосрочные тенденции оказались более выраженными.

Рост изменчивости осадков в значительной степени связан с выбросами парниковых газов, которые привели к повышению температуры и влажности атмосферы, а также к более интенсивным дождям.

Земля потеплела на 1,5 градуса Цельсия с момента промышленной революции, что эквивалентно 10-процентному увеличению количества водяного пара в нижних слоях атмосферы. В частности, более дождливыми стали штормовые явления.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Титановое сердце впервые пересадили человеку
Геологи обнаружили на океанском дне «темный кислород»
Найден делающий кости сверхпрочными гормон
Названы главные ошибки на первых свиданиях
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесли
Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле
Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых
Полицейский занялся сексом с пьяной стажеркой на улице
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Группировка ВСУ угодила в российский «котел»
41
«Искандеры» уничтожили цеха танкового завода в Харькове. ВИДЕО
34
Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины
33
Песков назвал катастрофическим уровень рождаемости в России
32
Welt сообщил об ежедневном наступлении россиян на фронте