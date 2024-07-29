Обнаружены новые последствия глобального потепления

Новое последствие глобального потепления обнаружили китайские исследователи и специалисты Метеобюро Великобритании. Оказывается, что антропогенные выбросы парниковых газов усилили изменчивость осадков на 75% земной суши.

Изменчивость осадков характеризуется неравномерным распределением дождя по времени и количеству, что приводит к более сильным засухам, экстремальным осадкам и наводнениям, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом 100 лет.

Согласно данным, ежедневная изменчивость осадков увеличивалась на 1,2% за десятилетие в глобальном масштабе, причем тенденция стала более выраженной после 1950 года. Изменчивость осадков увеличилась в Европе, Австралии и восточной части Северной Америки.

Это означает, что годовая норма осадков в некоторых местах теперь выпадает за более короткий период, а длительные засушливые периоды чередуются с проливными ливнями. При этом в некоторых регионах долгосрочные тенденции оказались более выраженными.

Рост изменчивости осадков в значительной степени связан с выбросами парниковых газов, которые привели к повышению температуры и влажности атмосферы, а также к более интенсивным дождям.

Земля потеплела на 1,5 градуса Цельсия с момента промышленной революции, что эквивалентно 10-процентному увеличению количества водяного пара в нижних слоях атмосферы. В частности, более дождливыми стали штормовые явления.