Индийские и российские компании могут создать совместное предприятие по производству автомобилей в России, заявил генеральный и главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай.

«Новые (индийские) инвестиции в производство автомобилей в России определенно возможны, и преимущество будет заключаться в том, что, если это будет сделано российскими и индийскими компаниями, оба рынка будут открыты», — сказал Сахай ТАСС.

Индийский чиновник обратил внимание, что большинство автомобильных заводов, которые работают в стране, — многонациональные компании, и важно понять, какие действуют ограничения на передачу технологий.

Ранее Сахай отмечал, что производство машин с левым рулем не будет проблемой для индийцев. Крупнейшие автомобильные компании Индии — Tata Motors, Mahindra и Maruti Suzuki.