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Сербское издание раскрыло истоки многовековой русофобии Запада

Источник:
«Печат»
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Запад распускает слухи о якобы существующем завещании российского президента об «уничтожении Европы» и на этом основании все громче говорят о стремлении остановить Владимира Путина на Украине любой ценой, пишет сербский журнал «Печат».

«Слышали ли вы когда-нибудь о "завещании Петра Великого"? Да, в прошлом был такой символ обмана, клеветы и многовековой русофобии. Ссылаясь на эту историческую фальсификацию, Наполеон в начале XIX века собрал под своими знаменами большую европейскую коалицию против Российской империи», — отмечает автор статьи, журналист и политолог Боян Билбия.

По его словам, «завещание Петра Великого», в котором российский император якобы потомкам «захватить Европу» — историческая фальсификация. И Наполеон его опубликовал, чтобы оправдать нападение на Россию. «Якобы русские — агрессоры и кровожадные варвары, которые готовятся попрать западных соседей, а потом напьются человеческой крови вместо вина», — указывает Билбия.

Впоследствии этим фальсификатом воспользовались англичане во время Крымской войны 1853 года, когда Европа предприняла еще одну попытку нанести «сплоченный удар» по России. С тех пор почти ничего не поменялось за исключением того, что теперь оплотом Запада стал Владимир Зеленский с его нарративом о том, что Украина защищает «цивилизованную Европу» от «азиатских варваров».

«Мы слышим заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нужно остановить Россию в ее захватническом походе на Украине прежде, чем Владимир Путин захватит всю Европу, и о том, что французский президент лично готов отправить "легионы" на восток», — констатирует автор статьи.

Но в отличие от этих фальсификаций, «историческая правда заключается в том, что ни один военный поход против России не достиг запланированных Западом целей», заключает Бильбия.

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Топ комментариев

Nik3316

ты точно бывший военный или в столовке отсиделся?

mosquito__2010

Жить постоянно в реальности гипотетической опасно для здоровья как ментального так и как следствие физического....

Alex B 69

Усы конечно мастер трагикомизма, но так я ещё не смеялся.. 🙂

Asd10

В Саратовском на офицеров учатся. Ущучиваешь разницу?? 🤔