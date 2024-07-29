Роберт Дауни-младший вернется в Marvel

Актер Роберт Дауни-младший сыграет злодея Доктора Дума в новых фильмах Marvel.

Дауни-младший появятся в новых фильмах «Мстители. Судный день» и «Мстители. Секретные войны», которые появятся на экранах в 2026 и 2027 году.

Marvel опубликовал все подтвержденные даты выхода фильмов студии. В 2025 году это «Капитан Америка: Новый мир» — 14 февраля, «Громовержцы» — 30 апреля, «Фантастическая четверка: Первые шаги» — 25 июля. В мае 2026 года выйдет фильм «Мстители: Думсдэй», в мае 2027 года — «Мстители: Секретные войны».