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Роберт Дауни-младший вернется в Marvel

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Robert_Downey_Jr-2008.JPG: Edgar Meritanoderivative work: RanZag (talk) / CC BY-SA 3.0

Актер Роберт Дауни-младший сыграет злодея Доктора Дума в новых фильмах Marvel.

Дауни-младший появятся в новых фильмах «Мстители. Судный день» и «Мстители. Секретные войны», которые появятся на экранах в 2026 и 2027 году.

Marvel опубликовал все подтвержденные даты выхода фильмов студии. В 2025 году это «Капитан Америка: Новый мир» — 14 февраля, «Громовержцы» — 30 апреля, «Фантастическая четверка: Первые шаги» — 25 июля. В мае 2026 года выйдет фильм «Мстители: Думсдэй», в мае 2027 года — «Мстители: Секретные войны».

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Топ комментариев

nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

Nik3316

обсуждения с подходящими странами...и покажет Москве, что шансов нет...ахахахахаха ох Зеля зеля... "Ну...