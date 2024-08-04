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Британка рассказала о сексе с мужчинами постарше и помоложе

Источник:
Sibnet.ru
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Британская журналистка Алмара Абгарян, специализирующаяся на сексуальных отношениях, рассказала о разнице в сексе с мужчинами постарше и помоложе.

«Один бывший любовник — он был на пять лет младше меня — был богом в постели. Он всегда делал то, что мне очень нравилось. Но за пределами спальни его эмоциональный диапазон был как у зубочистки. В конце концов, это меня утомило, и я сказала, чтобы он проваливал», — написала Абгарян в статье для издания Metro.co.uk.

По ее словам, хотя молодые люди не всегда до конца понимают, что им нравится в постели или как доставить удовольствие партнеру, они знают, насколько важно удовольствие и согласие, о которых часто говорят в последние годы.

«Взрослые люди часто имеют больше багажа, который может просочиться в спальню – от нерешенных эмоциональных проблем до трудностей с работой, – но это также может быть и положительным моментом, потому что опыт имеет значение. С возрастом мы учимся сообщать о своих потребностях и справляться с тем, что нам преподносит жизнь, в том числе в спальне», — отметила журналистка.

Что касается того, кто в итоге лучше в постели, то, скажем так, в сексе все относительно, считает Абгарян. «В любом случае, каждый любовник может научить нас чему-то ценному», — заключила она.

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Топ комментариев

Nik3316

ты точно бывший военный или в столовке отсиделся?

mosquito__2010

Жить постоянно в реальности гипотетической опасно для здоровья как ментального так и как следствие физического....

Alex B 69

Усы конечно мастер трагикомизма, но так я ещё не смеялся.. 🙂

Asd10

В Саратовском на офицеров учатся. Ущучиваешь разницу?? 🤔