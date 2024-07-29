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Гагарина разозлилась на санкции против музыки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина попала под санкции ЕС в июне, но свой гнев по поводу из-за этого артистка публично озвучила только сейчас.

Из-за санкций в отношении Гагариной был заблокирован YouTube-канал певицы, а также ее песни пропали из Apple Music.

«Мне было абсолютно наплевать на санкции, пока они не коснулись моей музыки! Я считаю, что музыка, как и любое искусство, создана для того, чтобы исцелять и вдохновлять! И ее должны продолжать слушать люди, которые меня любят, и легко ее искать! Никто не имеет запрещать музыку! Поэтому я еще скажу свое слово», — написала Гагарина в соцсети.

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Топ комментариев

nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

corrector

а если член НАТО начнет войну с любимой женой СШП что тогда будет, вот бы глянуть!!западники...