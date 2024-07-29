Гагарина разозлилась на санкции против музыки

Певица Полина Гагарина попала под санкции ЕС в июне, но свой гнев по поводу из-за этого артистка публично озвучила только сейчас.

Из-за санкций в отношении Гагариной был заблокирован YouTube-канал певицы, а также ее песни пропали из Apple Music.

«Мне было абсолютно наплевать на санкции, пока они не коснулись моей музыки! Я считаю, что музыка, как и любое искусство, создана для того, чтобы исцелять и вдохновлять! И ее должны продолжать слушать люди, которые меня любят, и легко ее искать! Никто не имеет запрещать музыку! Поэтому я еще скажу свое слово», — написала Гагарина в соцсети.