Шесть человек пропали без вести после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Карелии.

«В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, пострадали девять человек, из них спасены трое (в том числе один ребенок). Судьба шестерых человек неизвестна», — сказано в сообщении

По последним данным, двоих пропавших — взрослого и ребенка — удалось найти, уточнили в МЧС. Они живы, спасатели передали их медицинским работникам, сказали в ведомстве.

Между 10 и 11 шлюзом в Надвоицах размыло временную перемычку, которую установили на время реконструкции, приводит РИА Новости слова главы Карелии Артура Парфенчикова.

В поисках участвуют 76 спасателей и 19 единиц техники. Приводятся в готовность аэромобильные группировки Невского спасательного центра и карельского главка МЧС, а также вертолет Ми-8, уточнили в МЧС.