Джиган отправился на испытание в шоу «Выжить в Дубае»

Седьмой выпуск шоу «Выжить в Дубае» завершился интригой — Джиган пошел на малое испытание с Никитой Плахотченко, но итог соревнования не показали и, кто покинет проект, зрители узнают в восьмом выпуске.

В седьмой серии «Выжить в Дубае» большое испытание оказалось очень напряженным. Звездная команда, будучи в численном меньшинстве, посадила на скамейку запасных самых физически сильных мужчин.

В итоге в соревновании от звезд участвовали Джиган, Саша Стоун, Торнике Квитатиани и Надя Сысоева, а от народной — Александра Сухорукова, Анастасия Перун, Анна Галянт и Никита Плахотниченко.

Народники возмущались такой несправедливости, но в итоге главная борьба развернулась между двумя женщинами — Сысоевой и Сухоруковой. Им нужно было откопать топор в песочнице. Обе участницы долго не могли отыскать инструмент, но Сысоева не останавливалась в то время как ее соперница сдавалась от усталости.

В итоге победа досталась команде звезд, которые общим и единогласным решением отправили на испытание Джигана. А коалиция народников вновь проголосовала против Плахотченко.

В анонсе восьмой серии показали, как обе команды привезли в новое место, там они увидели в море лодку с человеком. Судя по всему, там плыл победивший на малом испытании участник, но создатели шоу оставили интригу. Более того, возможно, в проекте могут измениться правила или команды объединят уже в следующем выпуске.