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Суд смягчил приговор зверски зарезавшему школьницу в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Осужденный за убийство 17-летней девушки Хушнуд Хамроев
Осужденный за убийство 17-летней девушки Хушнуд Хамроев
Фото: © Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Новосибирский областной суд смягчил наказание гражданину Таджикистана Хушнуду Хамроеву, зверски зарезавшему школьницу в Новосибирске в июле 2022 года, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Хамроев напал на 17-летнюю девушку на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке. Он нанес ей не менее 17 ударов ножом. Она скончалась до приезда «скорой». На допросе мужчина заявил, что «убил свою девушку», а поводом стала ревность.

Отношения Хамроева и его жертвы начались, когда ей было 15 лет. Он неоднократно угрожал ей и избивал. Мать школьницы трижды заявляла в полицию, но участковые отказывали в возбуждении уголовных дел из-за «отсутствия состава преступления».

В марте Советский районный суд признал мужчину виновным по нескольким статьям: убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ), половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет (часть 1 статьи 134 УК РФ), истязание несовершеннолетнего (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ), шести эпизодам угрозы убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ).

Ему назначено 15 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, он должен выплатить матери школьницы 400 тысяч рублей материального ущерба и 2,5 миллиона рублей морального ущерба.

Мать погибшей подала жалобу с просьбой увеличить сумму морального ущерба до 5 миллионов рублей. В этой части приговор оставлен без изменений.

Но Хамроев освобожден от отбывания наказания за преступления небольшой тяжести по пяти эпизодам угрозы убийством, поскольку в этой части истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Его срок лишения свободы сокращен до 15 лет.

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