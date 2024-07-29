Урожай зерна в России не будет рекордным

Урожай зерновых в России в этом году, несмотря на заморозки и засуху обещает быть неплохим, хотя и не рекордным.

Минсельхоз пока сохраняет свой прогноз на уровне 132 миллиона тонн зерна (в прошлом году — 144,9 миллиона тонн), в том числе 86 миллиона тонн пшеницы (в 2023 году — 92,8 миллиона тонн).

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) пока тоже сохраняет свой прогноз — 128 миллиона тонн тонн зерна, включая 83-84 миллиона тонн пшеницы, рассказал «РГ» генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.

Несмотря на снижение урожая зерна в этом году из-за погоды, Россия сохранит лидерство по поставкам пшеницы на мировой рынок, отмечают эксперты.