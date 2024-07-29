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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский обсудит с Западом территориальную целостность Украины

Источник:
РБК
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Украина начнет детальные обсуждения по вопросам территориальной целостности», заявил президент Владимир Зеленский.

План действий по достижению мира на Украине будет разработан до конца ноября, вскоре начнутся «детальные обсуждения с подходящими странами по вопросам территориальной целостности», приводит РБК слова Зеленского, сказанные им в интервью японскому телеканалу NHK

Украинский президент назвал три фактора «справедливого окончания войны». Среди них: терпение, поддержка и дипломатическое давление. «Если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и покажет Москве, что шансов нет», — добавил он.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что Украина не может ответить на призывы к перемирию, пока ее территория находится под контролем России.

Президент Владимир Путин выдвинул условия для прекращения боев и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы, а также отказ от вступления в НАТО.

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Тема: Военная операция на Украине
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