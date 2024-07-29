Зеленский обсудит с Западом территориальную целостность Украины

Украина начнет детальные обсуждения по вопросам территориальной целостности», заявил президент Владимир Зеленский.

План действий по достижению мира на Украине будет разработан до конца ноября, вскоре начнутся «детальные обсуждения с подходящими странами по вопросам территориальной целостности», приводит РБК слова Зеленского, сказанные им в интервью японскому телеканалу NHK

Украинский президент назвал три фактора «справедливого окончания войны». Среди них: терпение, поддержка и дипломатическое давление. «Если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и покажет Москве, что шансов нет», — добавил он.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что Украина не может ответить на призывы к перемирию, пока ее территория находится под контролем России.

Президент Владимир Путин выдвинул условия для прекращения боев и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы, а также отказ от вступления в НАТО.