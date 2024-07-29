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Пугачева пришла в мини-шортах на фестиваль Вайкуле

Источник:
Sibnet.ru
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Алла Пугачева пришла на фестиваль Лаймы Вайкуле «Laima Rendezvous Jurmala’24, проходивший с 26 по 28 июля в концертном зале «Дзинтари» в Латвии.

На фестиваль Пугачева приехала вместе с супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ). Певица поразила поклонников эффектным нарядом.

Фото: © alla_pugacheva_forum

Примадонна выбрала black look: она надела черные топ с пиджаком и короткие брючные шорты, образ артистка завершила большой черной шляпой.

Поклонники Пугачевой опубликовали множество фотографий с видео в соцсетях с ней. Также артистку засыпали комплиментами.

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