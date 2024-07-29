Российские войска уничтожили застрявший Abrams

Российская САУ 2С19 «Мста-С» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, говорится в сообщении Минобороны.

«Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь" уничтожили танк американского производства M1 Abrams ВСУ на авдеевском направлении», — сказано в сообщении.

По словам командира САУ с позывным Восьмой, американский танк застрял в грязи, после чего был уничтожен артиллеристами.

«Мы долго за ним охотились, все-таки его нашли. Нашли по причине того, что он не может ездить по нашим дорогам — он застрял в грязи просто, утонул. Из расчета Abrams никто не спасся, все остались там, в боевой машине своей», — сказал Восьмой.

Корректировку огня и контроль поражения танка выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30», уточнили в российском военном ведомстве.