Российские войска уничтожили застрявший Abrams

Российская САУ 2С19 «Мста-С» высокоточным боеприпасом «Краснополь»
уничтожили танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении,
говорится в сообщении Минобороны.
«Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки
2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" высокоточным
боеприпасом "Краснополь" уничтожили танк американского производства
M1 Abrams ВСУ на авдеевском направлении», — сказано в сообщении.
По словам командира САУ с позывным Восьмой, американский
танк застрял в грязи, после чего был уничтожен артиллеристами.
«Мы долго за ним охотились, все-таки его нашли. Нашли по причине того, что он не может ездить по нашим дорогам — он застрял в грязи просто, утонул. Из расчета Abrams никто не спасся, все остались там, в боевой машине своей», — сказал Восьмой.
Корректировку огня и контроль поражения танка выполняли
расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30», уточнили в российском
военном ведомстве.