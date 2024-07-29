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«Дэдпул и Росомаха» стали лидерами проката без России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Фильм «Дэдпул и Росомаха», ставший рекордсменом еще до проката в кинотеатрах, занял лидирующие позиции в кинотеатрах без России и Белоруссии.

«Дэдпул и Росомаха» собрал в странах СНГ без России и Белоруссии 156 миллионов рублей и стал лидером проката. Такие результаты прогнозируемые — тизер картины за первые 24 часа после релиза за сутки посмотрели более 365 миллионов раз.

Второе место занял хоррор «Собиратель душ», в странах СНГ с учетом России и Белоруссии новинка собрала 121 миллион.

Остальные три места в топе-5 заняли картины, которые идут в прокате уже не первую неделю. Это фильмы «Водитель-олигарх», «Не одна дома» и мультфильм «Гадкий я 4».

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Культгид #Кинематограф
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