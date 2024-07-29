Эрдоган пригрозил «войти в Израиль»

Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», — приводит ТАСС слова Эрдогана, сказанные им в эфире телеканала Halk TV. Таким образом он в очередной раз заявил о готовности любыми средствами поддержать Палестину.

Турецкие СМИ напомнили, что в ноябре 2023 года парламент Турции продлил на года миссию вооруженных сил республики в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра.

Также тогда был продлен на 24 месяца мандат на пребывание турецкого воинского контингента в Ливии.