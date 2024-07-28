Путин предупредил США об ответе на размещение ракет в ФРГ

Президент России Владимир Путин предупредил Вашингтон, что Москва отменит односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии.

«Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности», — сказал Путин, выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Президент подчеркнул, что в зоне досягаемости такого оружия «окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура».

«А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут», — указал глава российского государства.