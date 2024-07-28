Обама угрожал Байдену принудительной отставкой

Экс-президент США Барак Обама грозил действующему главе Белого дома Джо Байдену отстранением от власти по условиям 25-й поправки к Конституции США, если он отказался бы выходить из предвыборной гонки, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

«С одобрения [экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси и [лидера демократического большинства Сената Чака] Шумера Обама позвонил Байдену и сказал: "Дела обстоят следующим образом: у нас есть согласие [вице-президента США Камалы] Харрис применить 25-ю поправку», — цитирует ТАСС Херша.

По его словам, напомнить Байдену о 25-й поправке, по которой вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента из-за его недееспособности, пришлось из-за недовольства крупных доноров Демократической партии.

После неудачного выступления Байдена на теледебатах в июне и целой серии неудовлетворительных результатов социологических опросов они не хотели выделять миллионы долларов партии, чей президент не всегда находился в здравом уме.

«Когда скрывать все более ухудшающееся состояние Байдена стало невозможно», ситуация вокруг участия Байдена в выборах, наконец, разрешилась, отмечает Херш.