Сына миллиардера Бажаева задержали за избиение полицейского

Сын российского миллиардера Мусы Бажаева задержан за применение насилия в отношении представителя власти, сообщило столичное управление Следственного комитета.

«По версии следствия, 27 июля 2024 года Бажаев, находясь вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил, а конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение представителя власти», — говорится в сообщении СК.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, для МВД — «это должно стать во всех смыслах делом чести: 23-летний "мажор" ударил не рядового полицейского, а начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина».

Конфликт произошел при попытке Бажаева пройти на территорию Лужников со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку, написал в своем телеграм-канале Хинштейн. Поскольку готовилось массовое мероприятие (более 70 тысяч зрителей), режим безопасности был усилен

«Находившийся по другую сторону калитки Махонин не пропустил Бажаева, предложив пройти через обычный вход с досмотром. В ответ — тот перелез через забор, ударил полковника полиции по лицу, попытался затеять драку, но был задержан и препровожден в отдел полиции на территории Лужников» — привел подробности депутат.

Муса Бажаев заявил «Известиям», что если его сын виноват, то будет отвечать, а если «нет — значит, нет».