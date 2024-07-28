Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, десятки убитых

Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов в Мали и была разбита. Среди погибших оказался автор известного телеграм-канала Grey Zone.

Туареги-исламисты атаковали отряд «Вагнера» во время совместной операции ЧВК с малийской правительственной армией. В ходе боя подбиты несколько единиц техники и вертолет Ми-24, который прикрывал группу.

На видео, которое распространили туареги, видны подбитые боевые машины, десятки трупов и пленные. Погибли от 20 до 50 человек, приводит «Газета.ру» данные связанных с «вагнеровцами» медиаресурсов и военкоров.

Среди погибших оказался автор телеграм-канала Grey Zone с позывным «Белый» — 31-летний уроженец Липецкой области Никита Федянин.

Туареги — воинственное африканское племя, которое уже более века ведет борьбу за создание независимого государства.

В настоящее время подразделения правительственной армии Мали ведут «ожесточенные бои» с отрядами террористов в районе Тинзауатен (северо-восток страны, на границе с Алжиром). Этот региона назвают «бастионом сосредоточения террористов».