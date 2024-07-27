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Швейцария исключила передачу Украине российских активов

Источник:
Sibnet.ru
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Швейцария отказалась следовать примеру Евросоюза, который накануне объявил о выделении Украине 1,5 миллиарда евро за счет замороженных российских активов.

Отмечается, что Швейцарии, в отличие от Евросоюза, никаких особых доходов от замороженных активов российского Центрального банка не генерирует, пишет Blick со ссылкой на сообщение Минэкономики страны.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о переводе Киеву денег, полученных в качестве доходов от заблокированных российских активов, средства будут направлены на оборону и восстановление страны.

В странах G7 и Евросоюза, а также в Австралии после начала военных действий на Украине заблокированы активы на сумму около 280 миллиардов долларов. Большая часть средств находится в распоряжении бельгийской группы Euroclear.

Кремль считает решение Еврокомиссии передать доходы от активов своего Центробанка Киеву незаконным. Москва также пообещала предпринять ответные шаги.

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Политика #Мир
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funkit

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c2h5oh76

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mosquito__2010

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