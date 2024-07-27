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Приложение идентифицирует собак по фотографии носа

Источник:
Sibnet.ru
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Резидент тольяттинского технопарка «Жигулевская долина» разработал приложение «Золотой нос», через которое по фотографии носа можно искать пропавших или украденных собак.

Каждая собака имеет уникальный рисунок на носу, который не меняется с двухмесячного возраста, отмечают разработчики. Приложение использует нейронную сеть для создания цифрового паспорта животного на основе такого рисунка, пишет «Комсомольская правда».

Для поиска собаки необходимо загрузить в приложение фотографию ее носа. Если ее найдут, хозяин сможет связаться с нашедшим человеком через приложение.

Использование приложение может стать альтернативой чипированию или клеймению, которое используется для идентификации сейчас.

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funkit

Вот у тебя и пропаганда))) казачок ты засланный!!

c2h5oh76

Ты за кого воюешь Сашка монгольский? Я смотрю ты врагами восторгаешься

mosquito__2010

самовыпиливание всу сохранит время и энергию российского солдата, решение верное

Удавиков

две ракеты маловато, вот если бы два фаба 3000