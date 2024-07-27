Приложение идентифицирует собак по фотографии носа

Резидент тольяттинского технопарка «Жигулевская долина» разработал приложение «Золотой нос», через которое по фотографии носа можно искать пропавших или украденных собак.

Каждая собака имеет уникальный рисунок на носу, который не меняется с двухмесячного возраста, отмечают разработчики. Приложение использует нейронную сеть для создания цифрового паспорта животного на основе такого рисунка, пишет «Комсомольская правда».

Для поиска собаки необходимо загрузить в приложение фотографию ее носа. Если ее найдут, хозяин сможет связаться с нашедшим человеком через приложение.

Использование приложение может стать альтернативой чипированию или клеймению, которое используется для идентификации сейчас.