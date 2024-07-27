Найден делающий кости сверхпрочными гормон

Американские ученые нашли причину, благодаря которой скелеты млекопитающих не разрушаются из-за потери кальция во время кормления потомства.

При вскармливании организм млекопитающих извлекает кальций из собственных костей. Однако это никак не сказывается на прочности скелета. Данный феномен долгое время оставался загадкой для исследователей.

В ходе эксперимента команда ученых обнаружила у самок мышей новый гормон, способствующий росту необычайно крепких и плотных костей. Нейробиологи назвали его материнским гормоном мозга (МГМ).

Он представляет собой белок и выделяется нейронами в части мозга, называемой дугообразным ядром. Гормон активно участвует в воспроизводстве и половом созревании, отмечается в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Во время нормальной лактации у мышей выработка МГМ резко возрастает по мере снижения уровня эстрогена. Он стимулирует активность стволовых клеток в костной ткани мышей и человека в лабораторных условиях.

Когда исследователи вводили дополнительный МГМ молодым взрослым и старым мышам, как самцам, так и самкам, у животных в течение нескольких недель наблюдалось значительное увеличение массы и прочности костей.