Аномальный гендерный разрыв накрыл Украину

Аномальный гендерный разрыв зафиксирован на Украине из-за постоянной мобилизации трудоспособных мужчин. Исследования показывают, что в стране теперь некому выполнять мужскую работу.

Агрессивная мобилизация привела к тому, что многие мужчины, чтобы не оказаться пойманными военкомами, бросают работу или вовсе бегут из страны. Так, количество таксистов на Украине сократилось на 80%, при этом оставшиеся водители избегают работать в дневную смену.

Также страдают и другие отрасли, в частности, не хватает дальнобойщиков, грузчиков, слесарей, сварщиков, прорабов, монтажников. В стране сложился критический дефицит рабочей силы по определенным специальностям.

В результате Украина стала первой страной в мире, где возник «гендерный разрыв наоборот» — размер заработанной платы у женщин стали гораздо выше, чем у мужчин. При этом украинки неохотно идут в «мужские» профессии, так как для них доступно множество легких вакансий.