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Аномальный гендерный разрыв накрыл Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Аномальный гендерный разрыв зафиксирован на Украине из-за постоянной мобилизации трудоспособных мужчин. Исследования показывают, что в стране теперь некому выполнять мужскую работу.

Агрессивная мобилизация привела к тому, что многие мужчины, чтобы не оказаться пойманными военкомами, бросают работу или вовсе бегут из страны. Так, количество таксистов на Украине сократилось на 80%, при этом оставшиеся водители избегают работать в дневную смену.

Также страдают и другие отрасли, в частности, не хватает дальнобойщиков, грузчиков, слесарей, сварщиков, прорабов, монтажников. В стране сложился критический дефицит рабочей силы по определенным специальностям.

В результате Украина стала первой страной в мире, где возник «гендерный разрыв наоборот» — размер заработанной платы у женщин стали гораздо выше, чем у мужчин. При этом украинки неохотно идут в «мужские» профессии, так как для них доступно множество легких вакансий.

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Экономика #Рынок труда
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funkit

Вот у тебя и пропаганда))) казачок ты засланный!!

c2h5oh76

Ты за кого воюешь Сашка монгольский? Я смотрю ты врагами восторгаешься

mosquito__2010

самовыпиливание всу сохранит время и энергию российского солдата, решение верное

Удавиков

две ракеты маловато, вот если бы два фаба 3000