Лихорадку Западного Нила выявили в России

Инфицированные лихорадкой Западного Нила россияне оказались в стационаре в Татарстане, сейчас они получают медицинскую помощь. На сегодня зарегистрированы четыре заболевших.

Роспотребнадзор уже провел в регионе противоэпидемические мероприятия по все местам проживания и отдыха пациентов. Были отловлены и исследованы комары, вирус лихорадки Западного Нила не обнаружен, сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

Лихорадка Западного Нила является вирусным природно-очаговым инфекционным заболеванием. Главный источник заражения ею — различные виды птиц. Инфицирование людей чаще всего происходит через комаров.

Инфекция протекает у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями, в ряде случаев с развитием серозного менингита и менингоэнцефалита.