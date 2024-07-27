Разыграна первая золотая медаль Олимпиады-2024

Команда Китая завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в стрельбе из пневматической винтовки на десять метров среди смешанных команд.

В составе команды выступили Шэн Лихао и Юйтин Хуан. В финале представители Китая одолели Южную Корею. Встреча завершилась со счетом 16:12.

Обладателями бронзовой награды стали спортсмены из Казахстана, в противостоянии за третье место одолевшие Германию. Таким образом, в Париже-2024 был разыгран первый комплект наград.

Олимпиада будет проходить до 11 августа. На Игры прилетели 15 россиян в качестве нейтральных атлетов, их достижения в медальном зачете учтены не будут.