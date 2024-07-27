Названы главные ошибки на первых свиданиях

Международная группа ученых назвала главные ошибки, которые мужчины и женщины допускают на первых свиданиях.

Для этого исследователи использовали игру-симуляцию свиданий для изучения разных стратегий самопрезентации. Средний возраст участников эксперимента составлял 28,8 года, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Telematics and Informatics.

Участники взаимодействовали с виртуальным партнером, выбирая различные варианты диалога. Программа положительно реагировала на любую положительную черту и отрицательно на любую отрицательную черту, раскрытую участниками.

Отрицательные черты были разделены на три типа отвращения: патогенное (например, плохая гигиена), сексуальное (например, ненадлежащее сексуальное поведение) и моральное (например, нечестное поведение).

При этом положительные черты включали физическую привлекательность, финансовые перспективы, здоровье, доброту и художественные способности. В ходе наблюдений были обнаружены различия в том, как мужчины и женщины раскрывали свои негативные черты.

Так, женщины в среднем были более склонны признаваться в морально сомнительном поведении, в то время как мужчины чаще выставляли себя не в лучшем свете по патогенным критериям. При этом такие рассказы о себе создавали невыгодное впечатление у партнера.