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Илон Маск раскритиковал церемонию открытия Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте в соцсети Х назвал неуважением к христианам торжественную церемонию открытия летней Олимпиады.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Илон Маск, комментируя пародию на «Тайную вечерю», показанную на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Организаторы в ходе церемонии представили постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин.

При этом в конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.

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Топ комментариев

Danilon

Более того, коэффициент и дальше будет стремительно снижаться. И эту тенденцию как раз Путин то и усилил....

Удавиков

две ракеты маловато, вот если бы два фаба 3000

c2h5oh76

Ты за кого воюешь Сашка монгольский? Я смотрю ты врагами восторгаешься

Asd10

Ты бы аккуратнее... Своим же ядом можешь захлебнуться. Дымятся шаровары то?? 🤔