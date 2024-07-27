Илон Маск раскритиковал церемонию открытия Олимпиады

Американский бизнесмен Илон Маск в своем аккаунте в соцсети Х назвал неуважением к христианам торжественную церемонию открытия летней Олимпиады.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Илон Маск, комментируя пародию на «Тайную вечерю», показанную на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Организаторы в ходе церемонии представили постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин.

При этом в конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.