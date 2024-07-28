Американские ученые из Университета Уолден в Миннеаполисе нашли связь между сексуальной активностью и продолжительностью жизни женщин.

«Сексуальная активность важна для общего здоровья сердечно-сосудистой системы, возможно, из-за снижения вариабельности сердечного ритма и увеличения кровотока. Меры общественного здравоохранения должны разрабатываться с учетом сексуального здоровья», — приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в Journal of Psychosexual Health.

Команда проанализировала данные Национального обследования здоровья и питания, проводившегося в США в 2005–2010 годах. Как показал анализ, 95% участников занимались сексом более 12 раз в год, а у 38% были интимные контакты более одного раза в неделю.

Ученые выяснили, что женщины, занимающиеся сексом реже раза в неделю, имеют на 70% более высокий риск преждевременного ухода из жизни по сравнению с более активными в сексуальном плане сверстницами.

При наличии у женщин депрессии в сочетании с редким сексом, шансы на преждевременный летальный исход по любым причинам увеличиваются на 197% по сравнению со здоровыми и сексуально активными ровесницами.