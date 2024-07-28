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Forbes рассказал о худшем сценарии для Вооруженных сил Украины

Источник:
Forbes
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Российские войска неуклонно продвигаются вперед — потеря Мирнограда и Покровска станет худшим сценарием для Вооруженных сил Украины, пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Украинцы до сих пор не могут прийти в себя после апрельского прорыва в районе Очеретина, считает Экс. «Три месяца спустя ситуация повторилась снова — причем в том же секторе. Только за последнюю неделю российские полки и бригады продвинулись на запад от Очеретина на шесть с половиной километров», — отмечает обозреватель.

По словам украинского военного корреспондента Юрия Бутусова, ВСУ к западу от Авдеевки пребывают в совершенной растерянности. Операторы беспилотников и войска радиоэлектронной борьбы распылены и дезорганизованы, «наши собственные средства РЭБ уничтожают наши же дроны», констатирует он.

«Наихудший сценарий для украинцев поистине ужасен. Если российские войска, включая 433-й, 506-й и 1195-й мотострелковые полки, продвинутся еще на 15 километров на запад, они дойдут до Мирнограда и Покровска, двух опорных пунктов, которые служат своего рода воротами в Днепропетровскую область», — заключил Экс.

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