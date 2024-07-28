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Что делать, если смартфон перегрелся в жару

Источник:
«Известия»
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Авиарежим отключит часть функций телефона и поможет устройству быстро остыть в жару, посоветовал технический эксперт Илья Казаков.

«Современные смартфоны оснащены мощными процессорами и аккумуляторами большой емкости, но помещаются они внутрь тонких корпусов, поэтому перегрев может быть особенно опасен для них. Чтобы телефон не закоротил и не отключился, вы должны поддерживать оптимальную температуру», — сказал «Известиям» Казаков.

Он отметил, что в отличие от компьютеров вентиляторы в телефоны не встроены, поэтому лучше спрятать их от прямых солнечных лучей и дайте ему остыть. «Снимите чехол для лучшей циркуляции воздуха. Если возможно, выключите телефон и оставьте его ненадолго в прохладном месте», — рекомендовал эксперт.

Если возможности выключить смартфон нет, то нужно закрыть все свернутые «вкладки», особенно игры и приложения с графикой. Еще один совет — уменьшить яркость экрана, отключив при этом режим автоматической ее регулировки.

«Лучше всего полностью облегчить работу телефона в жару, поэтому переключитесь на режим энергосбережения: это сбережет аккумулятор», — заключил Казаков.

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mosquito__2010

самовыпиливание всу сохранит время и энергию российского солдата, решение верное

c2h5oh76

Ты за кого воюешь Сашка монгольский? Я смотрю ты врагами восторгаешься

funkit

Вот у тебя и пропаганда))) казачок ты засланный!!

pepelmetal

Типичное окраинское сами себя