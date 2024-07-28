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Психиатры объяснили, как люди угадывают мелодии

Источник:
Sibnet.ru
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Способность обрабатывать музыку, иерархически активируя разные области мозга, лежит в основе механизма угадывания мелодий, выяснили ученые из Королевской музыкальной академии в Орхусе и Ольбурге, Оксфордского университета и Массачусетского технологического института.

«Сенсорные области, такие как слуховая кора, отвечают за основные звуковые характеристики. Затем информация передается в более широкую сеть областей, которые глубже анализируют звуки, обращая внимание на взаимосвязи между ними. Этот процесс помогает мозгу определить, слышал ли человек конкретную последовательность звуков раньше», — приводит Naked Science отчет ученых.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 83 человека от 19 до 63 лет с нормальным музыкальным слухом. Им включили первые четыре такта прелюдии №2 до минор Баха. Затем дали прослушать 135 пятитоновых музыкальных последовательностей, и попросили ответить, принадлежат они к произведению Баха.

Активность мозга участников эксперимента в режиме реального времени регистрировали с помощью магнитоэнцефалографии. 

Когда люди узнавали знакомый фрагмент, то паттерн мозговой активности начинался в слуховой коре (отвечает за обработку основной звуковой информации), а затем распространялся на гиппокамп и поясную извилину — области, связанные с памятью и когнитивной оценкой.


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