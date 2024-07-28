Геологи обнаружили на океанском дне «темный кислород»

Ученые из Британии, Германии и США, исследуя глубоководные участки в Тихом океане, неожиданно обнаружили новый источник кислорода.

Исследователи изучали центральную часть Тихого океана, известную как зона Кларион-Клиппертон. Глубина там — более четырех километров. Этот район богат на железомарганцевые конкреции. Там был зафиксирован избыток кислорода. Его содержание превышала фоновую в три раза.

Ученые назвали этот кислород «темным», поскольку его источник расположен вне досягаемости солнечного света. «Это противоречит всем известным данным о количестве потребляемого глубоководным бентосом кислорода. Мы полагаем, что "темный кислород" тоже играет роль в дыхании», — приводит Nature Geoscience отчет ученых.

Существует несколько гипотез происхождения «темного кислорода» на дне океана. Его объясняли, например, поровыми водами, стекающими со склонов подводных гор, жизнедеятельностью микроорганизмов, радиолизом воды. Но авторы исследования склоняются к тому, что кислород образуется в результате электролиза.