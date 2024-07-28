Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание мяты

Штраф до 300 тысяч рублей грозит российским дачникам за выращивание на своих участках ряда запрещенных растений, предупредила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

«За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет», — сказала Чирикова РИА Новости.

По ее словам, в перечень запрещенных растений входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный

Кроме того, в список входят все грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин. Ипомея трехцветная была также добавлена в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю, отметила эксперт.

«Все запрещенные растения закреплены в постановлении правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества…", и регулярно список этих растений дополняется», — заключила Чирикова.