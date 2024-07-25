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Асад в Кремле встретился с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Сирии Башаром Асадом в Кремле.

«Уважаемый господин президент, очень рад Вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Президент России отметил, что ему очень интересно услышать мнение Асада по ситуации в регионе, которая имеет тенденцию к обострению. «Это касается и Сирии напрямую», — подчеркнул Путин.

Асад напомнил, что сегодняшний визит совпадает с 80-летним юбилеем установления дипломатических отношений между государствами. «В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли очень сложные испытания», — сказал сирийский лидер.

Президент Сирии добавил, что, учитывая происходящие в мире и евразийском регионе события, встреча двух лидеров «представляется весьма важной для обсуждения всех деталей развития этих событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

"А нас за шо" (С) Украинизация некоторых таки затронула

GammiPluh

Все самураи себе сэппуку сделали походу ибо ни одного гордого японца в стране не осталось (я в контексте...

Удавиков

колония омерики, им как хозяин прикажет то они и исполняют

Egorka72

Вроде как самураи ...., а ведут себя как хохлы - Анастасия за шо?!