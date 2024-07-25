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Дочь Абдулова с низкими баллами ЕГЭ поступила на бюджет во ВГИК

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/public167107238

Дочь актера Александра Абдулова Евгения поступила во ВГИК на специальности «Режиссура кино и телевидения».

Абдулова получила низкие баллы по ЕГЭ — по русскому языку всего 66 баллов, а по литературе - 78. Но творческие экзамены сдала на отлично, сообщает StarHit.

Чтобы поступить на бюджет, необходимо было написать очерк про выбор профессии и личные интересы, пересказать эпизод любимого художественного фильма, случая из жизни. Затем был коллоквиум во время которого выявляли эрудицию абитуриентов, знание культуры, литературы, театра, кино, выполнение творческих заданий от приемной комиссии, где пришлось много фантазировать и использовать знания.

Второй тур состоял из письменной работы, а в третьем туре необходимо было прочитать прозу, поэзию и басню, а также выполнить творческие задания.

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