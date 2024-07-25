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Вышел трейлер фильма «Совершенный незнакомец» с Шаламе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Совершенный незнакомец»

Актер Тимоти Шаламе в образе Боба Дилана появился в трейлере фильма «Совершенный незнакомец» – байопика о музыканте.

Фильм «Совершенный незнакомец» рассказывает о том, как 19-летний Боб Дилан приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка (Гатри, Пит Сигер, Джоан Баез и другие), которые признают его талант. Он выступает в клубах в центре города и вскоре становится сенсацией, подписав контракт с Columbia Records.

В фильме показано, как Дилан превратился в культурный феномен, о его прочных связях в мире фолк-музыки и о том, как он окончательно отошел от фолк-музыки, создав группу, что привело в замешательство его поклонников и разочаровало музыкальное сообщество, которое впервые приняло его.

Шаламе играет Дилана, а также выступает в качестве продюсера. Кроме него в фильме снялись Эль Фаннинг, Моника Барбаро, Эдвард Нортон, Ник Офферман.

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