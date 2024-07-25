Банки начнут возвращать украденные деньги по новой схеме

Российские банки с четверга, 25 июля начнут по новой схеме возвращать своим клиентам украденные мошенниками деньги.

В ряде случаев банки в течение 30 дней будут обязаны вернуть клиентам полную стоимость похищенных средств. Это произойдет, если банком был допущен перевод денег на мошеннический счет, который находится в специальной базе Центробанка или банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был выполнен без согласия клиента.

Кроме того, банк обязан вернуть средства, если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этих фактах, рассказали РБК в Центробанке.

Банки также должны будут блокировать на два дня подозрительные операции, связываясь за это время с клиентом, чтобы убедиться, что тот проводит денежный перевод добровольно, а не под воздействием мошенников.