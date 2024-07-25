НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Банки начнут возвращать украденные деньги по новой схеме

Источник:
РБК
283 1

Российские банки с четверга, 25 июля начнут по новой схеме возвращать своим клиентам украденные мошенниками деньги.

В ряде случаев банки в течение 30 дней будут обязаны вернуть клиентам полную стоимость похищенных средств. Это произойдет, если банком был допущен перевод денег на мошеннический счет, который находится в специальной базе Центробанка или банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был выполнен без согласия клиента.

Кроме того, банк обязан вернуть средства, если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этих фактах, рассказали РБК в Центробанке.

Банки также должны будут блокировать на два дня подозрительные операции, связываясь за это время с клиентом, чтобы убедиться, что тот проводит денежный перевод добровольно, а не под воздействием мошенников.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Как не попасть в черный список банка
Минтруд предложил увеличить МРОТ
Росстат обнулил число голодающих домохозяйств
Судебные пошлины резко вырастут
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров
Польский эксперт рассказал о российском охотнике на F‑16
«Искандер» уничтожил полсотни иностранных наемников
Обсуждение (1)
Картина дня
Вертолет Ми‑28 разбился в Калужской области
Байден заявил, что поступился амбициями ради демократии
Песков допустил разблокировку Instagram
Главком ВСУ пожаловался на «крайне сложную» ситуацию на фронте
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

"А нас за шо" (С) Украинизация некоторых таки затронула

GammiPluh

Все самураи себе сэппуку сделали походу ибо ни одного гордого японца в стране не осталось (я в контексте...

nicollaich

В апреле 2022 года Япония уже вводила санкции в отношении автомобильного экспорта: тогда в Россию запретили...

Удавиков

колония омерики, им как хозяин прикажет то они и исполняют