Хоррор «Собиратель душ» вышел в российский прокат

Канадский хоррор «Собиратель душ» претендует на лучший старт года среди официальных зарубежных релизов, фильм выходит в прокат в четверг, 25 июля.

В центре сюжета фильма агент Ли Харкер, который охотится за неуловимым серийным убийцей по прозвищу Собиратель душ. Более десяти лет его жертвами становились целые семьи, члены которых по непонятными причинам убивали друг друга. Чем ближе Харкер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь.

Из российских новинок в прокате появится спортивная драма «В потоке трех стихий». Главный герой фильма Влад Фокин — спортсмен по прыжкам в воду, переживающий карьерный кризис. Он получает неожиданное предложение. Ему предстоит втереться в доверие к группе клифф-дайверов, подозреваемых в череде ограблений.

Среди других новинок, американский боевик «Список подозреваемых», китайский мультфильм «Побег из лабиринта времени», южнокорейский мультфильм «Мир в моей голове», российская мелодрама «Она танцует».