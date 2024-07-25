НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден заявил, что поступился амбициями ради демократии

Источник:
РИА Новости
196 2

Президент США Джо Байден заявил, что заслуживает второго срока на посту главы государства, но решил поступиться собственными амбициями ради демократии.

«Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции», — приводит РИА Новости обращение Байдена к нации.

По словам президента США, для него «настало время передать эстафету молодому поколению». Он призвал голосовать за Камалу Харрис. «Она опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером», — сказал глава Белого дома.

В воскресенье, 21 июля Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Япония возмутилась введенными против нее Россией санкциями
Трамп посчитал государственным переворотом призывы к уходу Байдена
Зеленский пожелал скорейшего завершения конфликта
Эксперт рассказал о сильных и слабых сторонах Харрис
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров
Польский эксперт рассказал о российском охотнике на F‑16
«Искандер» уничтожил полсотни иностранных наемников
Обсуждение (2)
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

"А нас за шо" (С) Украинизация некоторых таки затронула

GammiPluh

Все самураи себе сэппуку сделали походу ибо ни одного гордого японца в стране не осталось (я в контексте...

nicollaich

В апреле 2022 года Япония уже вводила санкции в отношении автомобильного экспорта: тогда в Россию запретили...

mosquito__2010

69 сказал у всу всё в порядке какой сырский какие ресурсы чё несёте