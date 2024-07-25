Байден заявил, что поступился амбициями ради демократии

Президент США Джо Байден заявил, что заслуживает второго
срока на посту главы государства, но решил поступиться собственными амбициями
ради демократии.
«Я считаю, что мои заслуги как президента, мое лидерство в
мире и мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако
ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши
собственные амбиции», — приводит РИА Новости обращение Байдена к нации.
По словам президента США, для него «настало время передать
эстафету молодому поколению». Он призвал голосовать за Камалу Харрис. «Она
опытная. Она жесткая. Она способная. Она была для меня невероятным партнером»,
— сказал глава Белого дома.
В воскресенье, 21 июля Байден объявил, что не будет бороться
за переизбрание от Демпартии, но намерен выполнять обязанности до конца срока.