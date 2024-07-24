НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Су-27 отогнал британский самолет-разведчик RC-135 от границы

Источник:
Sibnet.ru
197 1

ВКС подняли в воздух истребитель Су-27 из-за приближения к границам России над Черным морем британского самолета-разведчика RC-135 в сопровождении истребителей «Тайфун», сообщает Минобороны РФ.

Средства слежения обнаружили над акваторией Черного моря воздушные цели, приближающиеся к госгранице России. Для их перехвата в воздух подняли истребитель Су-27, говорится в сообщении.

Экипаж опознал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот.

После этого Су-27 благополучно вернулся на домашний аэродром. Подчеркивается, что полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами над нейтральными водами и без опасного сближения с иностранными самолетами.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Главком ВСУ пожаловался на «крайне сложную» ситуацию на фронте
«Искандер» уничтожил полсотни иностранных наемников
МиГ‑29 и МиГ‑31 отогнали В‑52Н ВВС США от границы России
Украина попыталась атаковать Крым ракетами ATACMS
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров
Польский эксперт рассказал о российском охотнике на F‑16
«Искандер» уничтожил полсотни иностранных наемников
Обсуждение (1)
Картина дня
Главком ВСУ пожаловался на «крайне сложную» ситуацию на фронте
Минтруд предложил увеличить МРОТ
Япония возмутилась введенными против нее Россией санкциями
Судно с россиянами затонуло у Фолклендских островов
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

"А нас за шо" (С) Украинизация некоторых таки затронула

nicollaich

В апреле 2022 года Япония уже вводила санкции в отношении автомобильного экспорта: тогда в Россию запретили...

Egorka72

Вроде как самураи ...., а ведут себя как хохлы - Анастасия за шо?!

mosquito__2010

69 сказал у всу всё в порядке какой сырский какие ресурсы чё несёте