Су-27 отогнал британский самолет-разведчик RC-135 от границы

ВКС подняли в воздух истребитель Су-27 из-за приближения к границам России над Черным морем британского самолета-разведчика RC-135 в сопровождении истребителей «Тайфун», сообщает Минобороны РФ.

Средства слежения обнаружили над акваторией Черного моря воздушные цели, приближающиеся к госгранице России. Для их перехвата в воздух подняли истребитель Су-27, говорится в сообщении.

Экипаж опознал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот.

После этого Су-27 благополучно вернулся на домашний аэродром. Подчеркивается, что полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами над нейтральными водами и без опасного сближения с иностранными самолетами.