Минтруд предложил увеличить МРОТ

Минимальный размер оплаты труда может вырасти до 22 440 рублей с 1 января 2025 года, соответствующий законопроект подготовил Минтруд.

«Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты», — цитирует пресс-служба ведомства главу Минтруда Антона Котякова.

Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год, она составила 22 440 рублей. Таким образом, МРОТ вырастет на 16,6%. В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5% — до 19 242 рублей.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», который предусматривает повышение МРОТ опережающими темпами.

В частности, власти должны обеспечить к 2030 году увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.