Росстат обнулил число голодающих домохозяйств

Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду, свидетельствуют данные Росстата. При этом число семей, которым хватает средств на удовлетворение всех потребностей, достигло многолетних максимумов.

Так, в 2023 году впервые с 2004 года российские домохозяйства не заявили, что им не хватает денег на еду. При этом в прошлом году таких было 0,1% от семей, а 20 лет назад — 4,4%, пишет РИА Новости.

В то же время число домохозяйств, у которых достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным, выросла до 3,4% с 2,7% годом ранее. Это второй результат в истории, выше было только в 2019 году, когда показатель составлял 3,5%.

Семей, у которых в 2023 году достаточно денег на еду, одежду и товары длительного пользования, но не хватает на покупку автомобиля, квартиры или дачи, стало за год на два процентных пункта больше — 36,6%.

Доля тех, кто не мог позволить себе товары длительного пользования, уменьшилась до 48,7% с 49,7%. Количество семей, которые могли покупать продукты, но испытывали затруднения с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, также снизилось — до 11,2% с 12,9%.